மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் 880 கிலோ ரேஷன் அரிசி கடத்தல் நகராட்சி முன்னாள் கவுன்சிலர் உள்பட 3 பேர் கைது + "||" + Trafficking in 880 kg of ration rice Three arrested, including a former municipal councilor

தஞ்சையில் 880 கிலோ ரேஷன் அரிசி கடத்தல் நகராட்சி முன்னாள் கவுன்சிலர் உள்பட 3 பேர் கைது