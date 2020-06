மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அருகே குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பால் பீறிட்டு எழுந்த தண்ணீர் + "||" + Water spilling from a pipe break near the sandbar

