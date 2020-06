மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிகிச்சை கட்டணத்தை அரசு முடிவு செய்யும் - மந்திரி பி.சி.பட்டீல் தகவல் + "||" + In private hospitals The government will decide on Corona treatment fees Minister P. C. Patil Information

தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிகிச்சை கட்டணத்தை அரசு முடிவு செய்யும் - மந்திரி பி.சி.பட்டீல் தகவல்