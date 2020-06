மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டையில், தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி வழங்கினார் + "||" + In Ranipet, Relief Items for Cleaners - Presented by Minister KC.Veeramani

ராணிப்பேட்டையில், தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் - அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி வழங்கினார்