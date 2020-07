மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில், அடுத்த 4 ஆண்டுக்குள்ஊரக பகுதிகளில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்புகலெக்டர் கோவிந்தராவ் தகவல் + "||" + Drinking water supply to all households in rural areas within the next 4 years Collector Govindarao Information

