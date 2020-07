மாவட்ட செய்திகள்

எவ்வித தளர்வும் இன்றி இன்று நள்ளிரவு முதல் 6-ந் தேதி காலை வரை முழு ஊரடங்குகலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + From midnight today Full curfew until 6th in the morning on Collector's Notice

