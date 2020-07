மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தான்குளம் போலீசார் தாக்கியதில் தொழிலாளி இறந்ததாக தாய் புகார்வழக்கு பணிக்கு உதவ சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் வக்கீல் நியமனம் + "||" + The mother complained that the worker was killed in the attack by the Sathankulam police

