மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வராமல் தடுக்க பொதுமக்கள் 4 வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்கண்காணிப்பு அலுவலர் சந்திரமோகன் பேட்டி + "||" + public must follow 4 steps to prevent corona from coming Supervising Officer Chandramorgan Interview

கொரோனா வராமல் தடுக்க பொதுமக்கள் 4 வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்கண்காணிப்பு அலுவலர் சந்திரமோகன் பேட்டி