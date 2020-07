மாவட்ட செய்திகள்

காய்ச்சல் இருந்தாலும் கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும்; கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + The corona should be test despite the fever; Collector's request

