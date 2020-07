மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த மாதம் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம் பாதிக்கப்படும் கவர்னர் கிரண்பெடி சொல்கிறார் + "||" + Next month Salary of Government Employees, Pensions will be affected Governor Kiranpedi says

அடுத்த மாதம் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம் பாதிக்கப்படும் கவர்னர் கிரண்பெடி சொல்கிறார்