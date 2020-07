மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாநகராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக தோண்டப்பட்ட சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டும் + "||" + Roads dug for underground sewerage project in Vellore Corporation area need to be rehabilitated

வேலூர் மாநகராட்சி பகுதியில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக தோண்டப்பட்ட சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டும்