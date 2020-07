மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் நிதி பற்றாக்குறை: பாம்பன் கடலில் புதிய பாலப்பணிகள் தாமதமாகும் நிலை கிடப்பில் போடப்பட்ட ராமநாதபுரம்-ராமேசுவரம் நான்கு வழிச்சாலை திட்டம் + "||" + Delay in construction of new bridges in Pamban Sea

கொரோனாவால் நிதி பற்றாக்குறை: பாம்பன் கடலில் புதிய பாலப்பணிகள் தாமதமாகும் நிலை கிடப்பில் போடப்பட்ட ராமநாதபுரம்-ராமேசுவரம் நான்கு வழிச்சாலை திட்டம்