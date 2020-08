மாவட்ட செய்திகள்

5-ந்தேதி ராமர்கோவில் கட்டுமான பணிக்கான பூமிபூஜை: ஸ்ரீரங்கம் கோவில் பிரசாதம், காவிரி-கொள்ளிடம் புனித மணல் - அயோத்திக்கு அனுப்பிவைப்பு + "||" + Bhoomipooja for construction work at Ramarko on the 5th: Srirangam temple offerings, Cauvery- Sacred Sand of Kolli - Dispatch to Ayodhya

5-ந்தேதி ராமர்கோவில் கட்டுமான பணிக்கான பூமிபூஜை: ஸ்ரீரங்கம் கோவில் பிரசாதம், காவிரி-கொள்ளிடம் புனித மணல் - அயோத்திக்கு அனுப்பிவைப்பு