மாவட்ட செய்திகள்

“கடல்வாழ் உயிரின பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்க இதுவே தருணம்” - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + "This is the time to take action to protect marine life" - Madurai High Court directive

“கடல்வாழ் உயிரின பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்க இதுவே தருணம்” - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு