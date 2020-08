மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பீதியால் சிகிச்சை அளிக்க தனியார் மருத்துவமனைகள் மறுப்பு இரட்டை குழந்தைகள் பெற்ற 10 நாட்களில் இளம்பெண் சாவு மூச்சு திணறலால் உயிரிழந்த பரிதாபம் + "||" + Corona panic To treat Denial of private hospitals Receiving twin children Death of a young woman

கொரோனா பீதியால் சிகிச்சை அளிக்க தனியார் மருத்துவமனைகள் மறுப்பு இரட்டை குழந்தைகள் பெற்ற 10 நாட்களில் இளம்பெண் சாவு மூச்சு திணறலால் உயிரிழந்த பரிதாபம்