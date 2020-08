மாவட்ட செய்திகள்

திருவொற்றியூரில் ரூ.30 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வரி மதிப்பீட்டாளர் கைது + "||" + Tax assessor arrested for taking bribe of Rs 30,000 in Tiruvottiyur

திருவொற்றியூரில் ரூ.30 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய வரி மதிப்பீட்டாளர் கைது