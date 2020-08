மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாவட்டத்தில், கொரோனா பரிசோதனை முகாம்களை அதிகரிக்க நடவடிக்கை - ஆய்வுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணி பேச்சு + "||" + In Coimbatore district, Steps to increase corona test camps - Minister SB Velumani's speech at the review meeting

கோவை மாவட்டத்தில், கொரோனா பரிசோதனை முகாம்களை அதிகரிக்க நடவடிக்கை - ஆய்வுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் எஸ்.பி வேலுமணி பேச்சு