மாவட்ட செய்திகள்

நடுக்கடலில் பிடிபட்ட ரூ.5 கோடி கடல் அட்டைகள் தூத்துக்குடி கொண்டு வரப்பட்டது 3 பேர் கைது + "||" + Caught in the middle of the sea Rs 5 crore sea cards Brought to Thoothukudi 3 people arrested

நடுக்கடலில் பிடிபட்ட ரூ.5 கோடி கடல் அட்டைகள் தூத்துக்குடி கொண்டு வரப்பட்டது 3 பேர் கைது