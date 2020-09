மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர் மாவட்டத்தில் அரசு பஸ்கள் ஓடின, பஸ் நிலையங்கள் கூட்டமின்றி காணப்பட்டன + "||" + Government buses ran in Ariyalur district and bus stands were found crowded

