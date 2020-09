மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான புகையிலை பொருட்கள் பதுக்கிய வழக்கில் போலீஸ் ஏட்டு கைது + "||" + Rs 10 lakh worth in Theni In the case of hoarding of tobacco products Police record arrest

தேனியில் ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான புகையிலை பொருட்கள் பதுக்கிய வழக்கில் போலீஸ் ஏட்டு கைது