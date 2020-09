மாவட்ட செய்திகள்

நன்னடத்தை உறுதி மொழியை மீறி குற்றச்செயல்: 2 குற்றவாளிகளுக்கு மீண்டும் சிறை + "||" + Offense for violating the Code of Conduct: 2 re-imprisonment for the offenders

நன்னடத்தை உறுதி மொழியை மீறி குற்றச்செயல்: 2 குற்றவாளிகளுக்கு மீண்டும் சிறை