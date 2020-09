மாவட்ட செய்திகள்

விக்கிரமங்கலம் அருகே மின்மாற்றியை சரி செய்து மின்சாரம் வழங்க கோரி பொதுமக்கள் மறியல் + "||" + Public protest demanding repair of transformer and supply of electricity near Wickramangala

