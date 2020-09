மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் கொரோனா விதிகளை மீறினால் ரூ.1000 அபராதம் - கலெக்டர் அருண் உத்தரவு + "||" + In the Pudhuchery If the corona rules are violated A fine of Rs.1000 Order of Collector Arun

