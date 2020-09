மாவட்ட செய்திகள்

கொப்பலில் காலில் செருப்புடன் ஏர் உழுத பா.ஜனதா எம்.பி.- மகன் மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தி - விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + With sandals on the feet Air Plow BJP MP Son Urging to apologize Farmers struggle

கொப்பலில் காலில் செருப்புடன் ஏர் உழுத பா.ஜனதா எம்.பி.- மகன் மன்னிப்பு கேட்க வலியுறுத்தி - விவசாயிகள் போராட்டம்