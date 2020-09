மாவட்ட செய்திகள்

குறைதீர்வு நாள் கூட்டத்தில் மனுகொடுக்க வரும் முதியவர்களுக்கு இலவச உணவு + "||" + Free meals for seniors who come to petition at the grievance day meeting

