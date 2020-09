மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் மசோதாக்களை திரும்ப பெறக்கோரி பிரதமர் மோடி உருவ பொம்மையை எரித்து போராட்டம் - மயிலாடுதுறை அருகே பரபரப்பு + "||" + Demanding the withdrawal of agricultural bills Protest against burning of Modi statue - Excitement near Mayiladuthurai

வேளாண் மசோதாக்களை திரும்ப பெறக்கோரி பிரதமர் மோடி உருவ பொம்மையை எரித்து போராட்டம் - மயிலாடுதுறை அருகே பரபரப்பு