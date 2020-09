மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா விதியை மீறியதாக பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பா.ஜ.க. நிர்வாகிகள் மீது வழக்கு + "||" + The BJP, including Pon. Radhakrishnan, has been accused of violating the Corona rule. Case against executives

கொரோனா விதியை மீறியதாக பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பா.ஜ.க. நிர்வாகிகள் மீது வழக்கு