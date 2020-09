மாவட்ட செய்திகள்

குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவில் பக்தர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் - மாவட்ட கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு + "||" + Kulasekarapattinam At the Dasara festival Devotees should be allowed Petition to the District Collector

குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவில் பக்தர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் - மாவட்ட கலெக்டரிடம் கோரிக்கை மனு