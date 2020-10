மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அருகே, வீட்டில் இருந்து மாயமான சிறுவன் கிணற்றில் பிணமாக மீட்பு + "||" + Near Karur, the body of a magical boy is recovered from a well in a well

கரூர் அருகே, வீட்டில் இருந்து மாயமான சிறுவன் கிணற்றில் பிணமாக மீட்பு