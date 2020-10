மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் இருந்து பெங்களூரு வந்த போது நடுவானில் விமானத்தில் குழந்தை பெற்ற கர்ப்பிணி + "||" + A pregnant woman who gave birth to a baby on a mid-flight when she arrived in Bangalore from Delhi

டெல்லியில் இருந்து பெங்களூரு வந்த போது நடுவானில் விமானத்தில் குழந்தை பெற்ற கர்ப்பிணி