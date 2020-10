மாவட்ட செய்திகள்

கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் காரசார விவாதம்: காரியாபட்டி அருகே ஜவுளி தொழில் பூங்கா அமைக்க விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு + "||" + Karasara debate at the hearing: To set up a textile industry park near Kariyapatti Strong opposition from farmers

கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் காரசார விவாதம்: காரியாபட்டி அருகே ஜவுளி தொழில் பூங்கா அமைக்க விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு