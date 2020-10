மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இந்திய விமானப்படை முதல் பெண் அதிகாரி விஜயலட்சுமி மரணம் + "||" + Vijayalakshmi, the first female officer of the Indian Air Force, dies in Bangalore

பெங்களூருவில் இந்திய விமானப்படை முதல் பெண் அதிகாரி விஜயலட்சுமி மரணம்