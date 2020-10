மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் காலியாக உள்ள 5,800 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் + "||" + Elections are to be held for the 5,800 vacant Gram Panchayats in Karnataka

கர்நாடகத்தில் காலியாக உள்ள 5,800 கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு தேர்தல் நடத்த வேண்டும்