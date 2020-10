மாவட்ட செய்திகள்

அதிகபட்சமாக 10 முதல் 39 வயதுடைய 3,669 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + A maximum of 3,669 people aged 10 to 39 were affected by corona - health officials said

அதிகபட்சமாக 10 முதல் 39 வயதுடைய 3,669 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு - சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தகவல்