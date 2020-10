மாவட்ட செய்திகள்

ராமேசுவரம் கோவில் முன்பு சூரசம்ஹாரம் நடந்தது சுவாமி, அம்பாள் அம்பு எய்தனர் + "||" + Surasamaharam took place in front of Rameswaram temple. Swami and Ambal shot arrows

ராமேசுவரம் கோவில் முன்பு சூரசம்ஹாரம் நடந்தது சுவாமி, அம்பாள் அம்பு எய்தனர்