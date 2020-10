மாவட்ட செய்திகள்

கடனை திருப்பி கொடுக்காததால் சாராய வியாபாரி வெட்டிக்கொலை 5 வாலிபர்கள் கைது + "||" + 5 teenagers arrested for murdering liquor dealer for non-repayment of loan

கடனை திருப்பி கொடுக்காததால் சாராய வியாபாரி வெட்டிக்கொலை 5 வாலிபர்கள் கைது