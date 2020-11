மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தலில் பா.ஜனதா வெற்றி பெறும் முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா நம்பிக்கை + "||" + Prime Minister Eduyurappa is confident that the BJP will win the by-elections

