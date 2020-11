மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் குடிசை பகுதிகளில் வசிக்கும் 1 லட்சம் பேருக்கு இலவச முககவசங்கள் வழங்கும் பணி - மாநகராட்சி ஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In Salem Living in cottage areas For 1 lakh people The task of providing free masks Commissioner of the Corporation Ravichandran started

