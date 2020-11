மாவட்ட செய்திகள்

கடலில் சூறைக்காற்று: குமரி மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை - கடற்கரையில் ஓய்வெடுத்த படகுகள் + "||" + Storm at sea: Kumari fishermen do not go fishing - boats resting on the beach

