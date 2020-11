மாவட்ட செய்திகள்

தொடரும் கனமழையால் எப்போதும்வென்றான் நீர்த்தேக்கம் நிரம்பியது விவசாய பணிகள் தொடக்கம் + "||" + Due to the continuous heavy rains, the reservoir was always full and agricultural work started

தொடரும் கனமழையால் எப்போதும்வென்றான் நீர்த்தேக்கம் நிரம்பியது விவசாய பணிகள் தொடக்கம்