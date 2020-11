மாவட்ட செய்திகள்

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை, மீட்புக்குழு தயார்: ‘நிவர்’ புயலுக்கு மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் - கடலூர் கலெக்டர் பேட்டி + "||" + Precautionary measures, rescue team ready: People should not be afraid of 'Nivar' storm - Cuddalore Collector Interview

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை, மீட்புக்குழு தயார்: ‘நிவர்’ புயலுக்கு மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம் - கடலூர் கலெக்டர் பேட்டி