மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சீரமைப்பு பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் + "||" + Rehabilitation work should be expedited in the rain affected areas in Villupuram district

