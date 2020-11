மாவட்ட செய்திகள்

கொள்ளிடம் அருகே, மழை நீர் வடிய வழியின்றி தர்காஸ் கிராமத்தில் 20 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியது - நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Near Kolli, there is no way to drain rain water 20 acres of paddy fields in Targas village submerged in water - Farmers demand relief

கொள்ளிடம் அருகே, மழை நீர் வடிய வழியின்றி தர்காஸ் கிராமத்தில் 20 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியது - நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை