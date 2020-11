மாவட்ட செய்திகள்

ஏரியூர் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும், அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்ட பா.ம.க. இணையவழி கலந்துரையாடல் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Ariyur will implement the partnership project, which was attended by Anbumani Ramadas PMK. Resolution at the eCommerce discussion meeting

ஏரியூர் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும், அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்து கொண்ட பா.ம.க. இணையவழி கலந்துரையாடல் கூட்டத்தில் தீர்மானம்