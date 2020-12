மாவட்ட செய்திகள்

மங்களமேட்டில் மரத்தில் வேன் மோதி கவிழ்ந்தது; பெண்கள் உள்பட 11 பேர் படுகாயம் + "||" + The van crashed into a tree in Mangalamet; Eleven people, including women, were injured

மங்களமேட்டில் மரத்தில் வேன் மோதி கவிழ்ந்தது; பெண்கள் உள்பட 11 பேர் படுகாயம்