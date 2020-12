மாவட்ட செய்திகள்

குடும்பத்தை போன்று பொதுமக்களையும் போலீசார் பாதுகாக்க வேண்டும் - ஏ.டி.ஜி.பி. ஆபாஷ்குமார் பேச்சு + "||" + The public as well as the family Police must protect - ADGP Abashkumar speech

குடும்பத்தை போன்று பொதுமக்களையும் போலீசார் பாதுகாக்க வேண்டும் - ஏ.டி.ஜி.பி. ஆபாஷ்குமார் பேச்சு