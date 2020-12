மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தையொட்டி 31 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் - கலெக்டர் கார்த்திகா வழங்கினார் + "||" + Welfare Assistance to 31 Persons with Disabilities Day - Presented by Collector Karthika

மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தையொட்டி 31 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் - கலெக்டர் கார்த்திகா வழங்கினார்