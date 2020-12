மாவட்ட செய்திகள்

7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீட்டில் மருத்துவ படிப்புக்கு தேர்வான மாணவ- மாணவிகள் கலெக்டரிடம் வாழ்த்து பெற்றனர் + "||" + The students who opted for medical studies with 7.5 per cent reservation greeted the Collector

7.5 சதவீதம் இட ஒதுக்கீட்டில் மருத்துவ படிப்புக்கு தேர்வான மாணவ- மாணவிகள் கலெக்டரிடம் வாழ்த்து பெற்றனர்