மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் முடிவில் மாற்றம் எதுவும் இல்லை; வருகிற 1-ந் தேதி முதல் கர்நாடகத்தில் பள்ளிகள் திறக்கப்படும்; முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + There is no change in the end of the state; Schools will be open in Karnataka from the 1st of next month; Chief-Minister yediyurappa's announcement

அரசின் முடிவில் மாற்றம் எதுவும் இல்லை; வருகிற 1-ந் தேதி முதல் கர்நாடகத்தில் பள்ளிகள் திறக்கப்படும்; முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு