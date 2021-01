மாவட்ட செய்திகள்

போடி அருகே, கோழிப்பண்ணை ஊழியர் சரமாரியாக வெட்டிக்கொலை - உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் முற்றுகை போராட்டம் + "||" + Near Bodi, Poultry worker hacked to death - Relatives besieged struggle to refuse to buy the body

போடி அருகே, கோழிப்பண்ணை ஊழியர் சரமாரியாக வெட்டிக்கொலை - உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் முற்றுகை போராட்டம்